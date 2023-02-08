Россияне ударили по Херсону: есть погибший

Российские оккупанты сегодня, 8 февраля, в очередной раз обстреляли Херсон. В результате атаки погиб мирный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.
Как отмечают в ведомстве, из-за очередной атаки врага погиб пожилой мужчина, который находился на улице.
Также оккупанты уже четвертый раз ударили по детскому центру реабилитации. Из-за вражеских атак учреждение, где недавно воспитывали детей с особыми образовательными потребностями, повреждено российскими снарядами.
"Коллективу удалось уберечь центр от российского грабежа. Однако рашисты решили уничтожить то, что не смогли ограбить", - добавляют в Херсонской ОВА.
Напомним, ранее стало известно, что сегодня в результате обстрела россиян в Херсоне тяжелые ранения получили коммунальщики.
Также мы писали, что утром россияне обстреляли дом и детсад в Херсоне.
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