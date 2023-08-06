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Росіяни вдарили по Херсонській області, є поранені

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти вдарили по селу Микільське Херсонської області. Внаслідок обстрілу постраждали цивільні.

Про це розповів спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Через російський обстріл травмовані двоє людей. Окупанти вкрили вогнем Микільське. На подвір’ї житлового будинку поранення отримали жінка та 70-річний чоловік", - пише Назаров. 

Наразі інші подробиці удару невідомі. 

Ситуація в Херсонській області 

Після того як наші воїни деокупували правий берег Дніпра в Херсонській області, країна-терорист майже щодня обстрілює регіон, зокрема обласний центр Херсон, з іншого берега річки. Для ударів росіяни використовують важке озброєння та авіацію.

Наприклад, лише протягом минулої доби росіяни здійснили 46 обстрілів проти Херсонської області. Також внаслідок нещодавнього обстрілу села Одрадокамʼянка постраждав 50-річний чоловік.

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Херсонська областьВійна в Україні