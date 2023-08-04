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Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області, є постраждалий

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П'ятниця 04 серпня 2023 13:54
Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області, є постраждалий Фото: росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області, є постраждалий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська авіація вдарила по Одрадокамʼянці Херсонської області двома керованими авіабомбами. Є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Херсонської ОВА.

Як пише ОВА, ворог завдав удару близько о 10:00, внаслідок чого були пошкоджені житлові будинки. Також поранення отримав 50-річний чоловік.

"Близько 10:00 на мирний населений пункт скинули дві керовані авіабомби. Через обстріл пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків. Поранення отримав 50-річний чоловік", - пише ОВА.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни активно обстрілюють її з іншого берега річки, використовуючи, в основному, артилерію та керовані авіабомби.

Наприклад, внаслідок нещодавнього удару по селу Веселе поранення отримала 69-річна жінка.

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