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Росіяни минулої доби більше 40 разів вдарили по Херсонській області, четверо постраждали

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Неділя 06 серпня 2023 09:05
Росіяни минулої доби більше 40 разів вдарили по Херсонській області, четверо постраждали Фото: Росіяни минулої доби більше 40 разів вдарили по Херсонській області, четверо постраждали (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Минулої доби, 5 серпня, російські окупанти здійснили 46 обстрілів проти Херсонської області. Били також й по житлових кварталах населених пунктів.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"За минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 188 снарядів з мінометів, артилерії та БПЛА", - пише Прокудін.

По Херсону протягом доби ворог випустив 24 снаряди.

Зокрема росіяни поцілили у:

  • житлові квартали населених пунктів області;
  • територію гаражного кооперативу у Херсоні.

Внаслідок російської агресії четверо людей отримали поранення.

Ситуація у Херсоні

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон, з іншого берега річки. Окупанти використовують важке озброєння та авіацію.

Наприклад, нещодавно ворог поцілив двома керованими авіабомбами по селу Одрадокамʼянка. Внаслідок удару постраждав 50-річний чоловік.

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