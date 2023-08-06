Росіяни минулої доби більше 40 разів вдарили по Херсонській області, четверо постраждали
Минулої доби, 5 серпня, російські окупанти здійснили 46 обстрілів проти Херсонської області. Били також й по житлових кварталах населених пунктів.
Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"За минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 188 снарядів з мінометів, артилерії та БПЛА", - пише Прокудін.
По Херсону протягом доби ворог випустив 24 снаряди.
Зокрема росіяни поцілили у:
- житлові квартали населених пунктів області;
- територію гаражного кооперативу у Херсоні.
Внаслідок російської агресії четверо людей отримали поранення.
Ситуація у Херсоні
Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон, з іншого берега річки. Окупанти використовують важке озброєння та авіацію.
Наприклад, нещодавно ворог поцілив двома керованими авіабомбами по селу Одрадокамʼянка. Внаслідок удару постраждав 50-річний чоловік.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.