Фото: Росіяни минулої доби більше 40 разів вдарили по Херсонській області, четверо постраждали (Getty Images)

Минулої доби, 5 серпня, російські окупанти здійснили 46 обстрілів проти Херсонської області. Били також й по житлових кварталах населених пунктів.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"За минулу добу противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 188 снарядів з мінометів, артилерії та БПЛА", - пише Прокудін. По Херсону протягом доби ворог випустив 24 снаряди. Зокрема росіяни поцілили у: житлові квартали населених пунктів області;

територію гаражного кооперативу у Херсоні. Внаслідок російської агресії четверо людей отримали поранення. Ситуація у Херсоні Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області росіяни майже щоденно обстрілюють регіон, зокрема Херсон, з іншого берега річки. Окупанти використовують важке озброєння та авіацію. Наприклад, нещодавно ворог поцілив двома керованими авіабомбами по селу Одрадокамʼянка. Внаслідок удару постраждав 50-річний чоловік.