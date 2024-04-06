Росіяни вдарили по Харкову і передмістю: є влучання в магазин, горять авто

Удари росіян по Харкову

Вночі 6 квітня російські війська вдарили по Харкову. У місті були чутні вибухи. Мер міста Ігор Терехов підтвердив інформацію про обстріл обласного центру. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав мешканців міста перебувати в укриттях.

Також росіяни били по Харкову вдень 5 квітня. В області було оголошено повітряну тривогу. Місто та область російські війська атакували КАБами.

Через годину окупанти завдали ще одного удару по Харкову - у місті було чутyj повторну серію вибухів.

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