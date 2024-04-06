Россияне ударили по Харькову и пригороду: есть попадания в магазин, горят авто

Российские войска ударили по Харькову и пригороду ночью 6 апреля. Глава ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
Глава ОВА рассказал, что российские войска попали рядом с жилой застройкой в областном центре.
"Зафиксированы попадания рядом с жилой застройкой в Харькове. Все профильные службы работают на местах. Насчет пострадавших информация уточняется", - написал Синегубов.
Также зафиксированы попадания в магазин в Дергачевской общине Харьковской области.
"В Дергачевской общине оккупанты попали ракетой в магазин, горят автомобили. На эту минуту - без пострадавших", - написал глава ОВА.
Ночью 6 апреля российские войска ударили по Харькову. В городе были слышны взрывы. Мэр города Игорь Терехов подтвердил информацию об обстреле областного центра. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов призвал жителей города находиться в укрытиях.
Также россияне били по Харькову днем 5 апреля. В области была объявлена воздушная тревога. Город и область российские войска атаковали КАБами.
Спустя час оккупанты нанесли еще один удар по Харькову - в городе была слышна повторная серия взрывов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.