Росіяни вдарили по Харкову "Шахедами", на місці сильна пожежа: що відомо

Російські війська сьогодні увечері, 3 квітня, атакували Харків "Шахедами". Наразі відомо про два удари по місту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.
"Маємо попередню інформацію про два удара по місту "Шахедами", зокрема по Новобаварському району", - розповів Терехов.
Він додав, що на місці одного з влучань російського БПЛА виникла пожежа.
Терехов додав, що атака триває, і застеріг містян.
"Харків вкотре за останні дні під атакою бойових ворожих БПЛА. Атака з повітря на Харків триває, будьте обережні!", - наголосив Терехов.
Пізніше міський голова уточнив, що є влучання по двоповерховому будинку. На місці удару сталася велика пожежа, відомо про постраждалих.
"Є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. За попередньою інформацією є постраждалі, зокрема діти", - сказав Терехов.
Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив щодо атаки РФ по Новобаварському району Харкова. Зокрема, внаслідок влучання ворожих БпЛА спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка.
У Харкові поранено 12 людей людей, поінформував Терехов. Перед цим Синєгубов писав про 11 постраждалих, серед яких є одна дитина.
Раніше сьогодні, 3 квітня, російські окупанти також вдарили безпілотником по Харкову. Безпілотник впав у Салтівському районі.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, постраждала одна людина. За його словами, поранення отримала 26-річна жінка. Її госпіталізували.
Він не уточнив, яким саме безпілотником росіяни атакували місто.
А вчора, 2 квітня, російські окупанти вдарили по Харкову дроном "Блискавка". Безпілотник влучив по багатоповерхівці.
Як зазначав мер Харкова Ігор Терехов, через атаку постраждали п'ятеро людей. Одна з них - 10-річна дитина.
Також у низці квартир було вибито вікна.
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