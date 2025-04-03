Росіяни вдарили по Харкову "Шахедами", на місці сильна пожежа: що відомо

"Маємо попередню інформацію про два удара по місту "Шахедами", зокрема по Новобаварському району", - розповів Терехов.

Він додав, що на місці одного з влучань російського БПЛА виникла пожежа.

Терехов додав, що атака триває, і застеріг містян.

"Харків вкотре за останні дні під атакою бойових ворожих БПЛА. Атака з повітря на Харків триває, будьте обережні!", - наголосив Терехов.

Пізніше міський голова уточнив, що є влучання по двоповерховому будинку. На місці удару сталася велика пожежа, відомо про постраждалих.

"Є потрапляння у багатоквартирний житловий будинок у Новобаварському районі. За попередньою інформацією є постраждалі, зокрема діти", - сказав Терехов.

Оновлено о 22:48

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив щодо атаки РФ по Новобаварському району Харкова. Зокрема, внаслідок влучання ворожих БпЛА спалахнули приватний будинок та житлова багатоповерхівка.

Оновлено о 23:01

У Харкові поранено 12 людей людей, поінформував Терехов. Перед цим Синєгубов писав про 11 постраждалих, серед яких є одна дитина.

Атака дрона на Харків

Раніше сьогодні, 3 квітня, російські окупанти також вдарили безпілотником по Харкову. Безпілотник впав у Салтівському районі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, постраждала одна людина. За його словами, поранення отримала 26-річна жінка. Її госпіталізували.

Він не уточнив, яким саме безпілотником росіяни атакували місто.