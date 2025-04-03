Окупанти атакували Харків дроном: є постраждала

Російські окупанти сьогодні, 3 квітня, ввечері вдарили безпілотником по Харкову. Безпілотник впав у Салтівському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram .

"Окупанти вдарили дроном по Салтівському району Харкова", - написав Синєгубов.

Він уточнив, що, за попередніми даними, відомо про одного постраждалого. Медики вже надають йому допомогу.

За словами очільника ОВА, поранення отримала 26-річна жінка. Її госпіталізували.

Він не уточнив, яким саме безпілотником росіяни атакували місто.