Россияне ударили по Харькову "Шахедами", на месте сильный пожар: что известно

"Есть предварительная информация о двух ударах по городу "Шахедами", в частности по Новобаварскому району", - рассказал Терехов.

Он добавил, что на месте одного из попаданий российского БПЛА возник пожар.

Терехов добавил, что атака продолжается, и предостерег горожан.

"Харьков в который раз за последние дни под атакой боевых вражеских БПЛА. Атака с воздуха на Харьков продолжается, будьте осторожны!", - подчеркнул Терехов.

Позже городской голова уточнил, что есть попадание по двухэтажному дому. На месте удара произошел большой пожар, известно о пострадавших.

"Есть попадание в многоквартирный жилой дом в Новобаварском районе. По предварительной информации есть пострадавшие, в том числе дети", - сказал Терехов.

Обновлено в 22:48

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил относительно атаки РФ по Новобаварскому району Харькова. В частности, в результате попадания вражеских БпЛА вспыхнули частный дом и жилая многоэтажка.

Обновлено в 23:01

В Харькове ранены 12 человек людей, сообщил Терехов. Перед этим Синегубов писал об 11 пострадавших, среди которых есть один ребенок.

Атака дрона на Харьков

Ранее сегодня, 3 апреля, российские оккупанты также ударили беспилотником по Харькову. Беспилотник упал в Салтовском районе.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, пострадал один человек. По его словам, ранения получила 26-летняя женщина. Ее госпитализировали.

Он не уточнил, каким именно беспилотником россияне атаковали город.