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Росіяни вдарили по Харкову "Іскандером" із касетною бойовою частиною

Четвер 25 липня 2024 00:47
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Росіяни вдарили по Харкову "Іскандером" із касетною бойовою частиною Фото: Харків атакували ракетою "Іскандер" з касетною бойовою частиною (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Росіяни двічі обстріляли промисловий об'єкт у Харкові та під час другого удару використали ракету "Іскандер" з касетною бойовою частиною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне й очільника поліції Харківської області Володимира Тимошка.

За його словами, касетний "Іскандер", який кинули на Харків після перших ударів, виготовлений у другому кварталі 2024 року.

"Недороблені, маркуючи деталі, вказують квартал і рік. Така частина знайдена в ході огляду місця події. Тобто - все з конвеєра на фронт", - написав Тимошко.

В інтерв'ю Суспільному він уточнив, що о 05:00 росіяни вдарили по цивільному об'єкту, після чого були два удари по промисловому об'єкту в Харкові, а через годину по цьому ж об'єкту вдарили касетним боєприпасом.

На думку Тимошка, вдруге били касетним боєприпасом, щоб уразити рятувальників та поліцейських, які там перебували.

"Це диво, що і рятувальники, і поліцейські виїхали з цього об'єкту за 10 хвилин до повторного удару. Однак, вони вдарили касетою, касета розлетілась по значній площі й були поранені люди, які проходили просто повз приватне підприємство по вулиці, або перебували у приватному секторі, розташованому поруч", - зазначив очільник поліції Харківської області.

Атаку касетним снарядом підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові було повторне завдання удару. Знову ж таки, ракетою "Іскандер", цього разу касетною. Ворог прицільно завдає ударів по підрозділах ДСНС, Національної поліції, тим, хто виїздить на ліквідацію наслідків", - повідомив він.

Росіяни вдарили по Харкову &quot;Іскандером&quot; із касетною бойовою частиною

Фото: Віталій Гнідий/Суспільне

Масштабні обстріли Харкова й області

В середу, 24 липня, російські військові активізували ракетні обстріли Харкова та Харківської області.

Вперше агресор атакував місто й область із зенітних комплексів С-300 вночі.

Вдень росіяни вдарили КАБом по центру Харкова.

Зокрема, агресор поцілив в офіс швейцарського протимінного фонду. Також під удар потрапив будинок відомого бізнесмена Юрія Сапронова.

Близько опівночі у Харкові знову пролунали вибухи через атаку росіян.

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