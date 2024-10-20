Росіяни вдарили по Харкову гібридною ракетою-бомбою: у прокуратурі розкрили подробиці

Застосування "Грім-Е1" у війні проти України

Нагадаємо, вперше російські загарбники атакували Харків гібридною ракетою "Грім-Е1" на початку вересня. Вона створена на базі радянської ракети Х-38 і здатна максимально бити на 120 кілометрів.

Згодом було встановлено, що місто атакували ракетою цього типу з населеного пункту Березове Бєлгородської області РФ.

Додамо, що навесні цією ракетою терористи частково зруйнували п'ятиповерхівку в Мирнограді Донецької області. Було знищено два під'їзди, загинули двоє людей і п'ятеро зазнали поранень.

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