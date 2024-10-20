Россияне ударили по Харькову гибридной ракетой-бомбой: в прокуратуре раскрыли подробности

По его словам, атака произошла в 23:50 ночи по Новобаварскому району города Харькова. Попадание пришлось на открытую местность. В результате взрыва несущественно повреждены несколько частных жилых домов и автомобилей.

Предварительно установлено, что для обстрела враг использовал авиационный боеприпас «Гром Е-1». Это гибрид планирующей авиационной бомбы и ракеты. К счастью, травмированных людей на месте происшествия нет.

"Открыто уголовное производство по ч.1 статьи 438 УК Украины "нарушение законов и обычаев войны", - отметил Чубенко.