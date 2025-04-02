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Росіяни масовано вдарили по Харкову дронами, сталася пожежа і є постраждалі

Харків, Середа 02 квітня 2025 00:36
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Росіяни масовано вдарили по Харкову дронами, сталася пожежа і є постраждалі Фото: у Харкові сталася пожежа через ворожий обстріл (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Харкові пролунали вибухи у ніч проти 2 квітня під час ворожої повітряної атаки. Російські загарбники вдарили по місту безпілотниками.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на начальника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова та Харківського міського голову Ігоря Терехова.

Глава ОВА поінформував про вибухи у Харкові о 00:19. Перед тим у Повітряних силах ЗСУ фіксували рух ударних безпілотників ворога у Харківській області.

Пізніше чиновник розповів, що у Харкові знову пролунали вибухи.

Мер Харкова Терехов каже, що ворог атакував місто за допомогою БПЛА, й "візуально спостерігається пожежа у Холодногірському районі міста".

Місцева влада закликала мешканців Харкова перебувати в укриттях, позаяк дронова атака триває, й над Харковом фіксують ворожі безпілотники.

Зазначимо, що в харківських пабліках писали про понад десять вибухів, які було чути в районі міста.

"Увага! Нові групи ворожих БПЛА на Харківщині рухаються в південному напрямку... Увага! Харків - в районі міста ворожі БПЛА. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в публікації Повітряних сил в Telegram.

"Харків під масованою атакою ворожих дронів. В місті пролунало щонайменше 15 вибухів", - розповів глава ОВА о 00:49.

Він зазначив, що загроза ворожих ударів для міста зберігається.

Близько першої години ночі керівник ОВА розповів, що у Харкові, попередньо, без постраждалих через удари БПЛА противника. Він додав, що наслідки атаки "перевіряють профільні служби".

Оновлено: у місті є постраждалі, серед яких дитина

Як уточнив пізніше мер міста, з'явилися дані про двох постраждалих у Харкові, і що серед них є дитина.

За його словами, загалом по Харкову було здійснено ворогом 12 ударів БПЛА - усі по Холодногірському району.

Оновлено: фото наслідків та дані щодо пожеж

Пізніше глава ОВА показав в мережі фото наслідків дронового удару по Холодногірському району Харкова

"Внаслідок ударів БПЛА типу "Шахед" сталося влучання в приватний будинок. Також внаслідок обстрілу наразі горить покрівля 4-поверхової будівлі на площі 1000 м.кв. і будівля на площі 500 м.кв.", - розповів Синєгубов.

За його словами, попередньо - без постраждалих. Також він додав, що "профільні служби працюють на місці".

Росіяни масовано вдарили по Харкову дронами, сталася пожежа і є постраждалі

Наслідки дронового удару по Харкову 2 квітня вночі (фото: t.me/synegubov)

Оновлено: уточнено дані про постраждалих та наслідки

Мер Харкова Терехов розповів, що кількість постраждалих через атаку БПЛА зросла до 3-х людей.

Глава ОВА Синєгубов уточнив, що це 48-річна жінка, 9-місячний хлопчик і 40-річна жінка.

"Медики надають всю необхідну допомогу", - повідомив чиновник.

Глава ОВА додав пізніше, що у Харкові ще одна 48-річна жінка отримала гостру реакцію на стрес.

Як уточнив мер Терехов, у Харкові було 13 влучань "Шахедами" у Холодногірському районі.

Він поінформував, що через атаку сталося загоряння двох промислових будівель, поряд з ними пошкоджено більше 10-ти будинків приватного сектору.

"Постраждалих на даний момент троє, серед них немовля", - додав він.

Нічний удар дронами

Раніше повідомлялося, що ввечері 1 квітня війська РФ знову запустили дрони-камікадзе у напрямку України. Ця атака відбулася після "паузи" у використанні "Шахедів" з боку противника минулої ночі.

Ввечері вівторка фіксувався рух дронів-камікадзе з південного та північного напрямків. У низці областей на тлі загрози атаки "Шахедів" була оголошена повітряна тривога.

Пізніше стало відомо, що в одній з прифронтових громад Запорізької області через ворожий удар БПЛА загинула людина.

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Харків Вибухи Атака дронів
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