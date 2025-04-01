Вперше з минулого року. РФ зробила паузу в атаках "Шахедами" по Україні

Російська Федерація у ніч на вівторок, 1 квітня, не запускала по території України безпілотники типу "Шахед". Це стало невеликою паузою серед постійних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка та Повітряні сили.

Що кажуть у ЦПД

"Ударних БПЛА не було. Стежимо далі, поки це нічого не значить", - коротко написав Коваленко.

Водночас РБК-Україна звернуло увагу, що востаннє Повітряні сили повідомляли про рух ворожих "Шахедів" о 04:34 ранку понеділка, 31 березня. А згодом було опубліковано про дані роботи української ППО - минулої ночі було збито 57 з 131-го російського ударного дрона.

Дронові атаки

Починаючи з осені минулого року Росія майже кожної ночі атакувала територію України ударними дронами. Ба більше, останнім часом росіяни застосовували тактику точкових ударів "Шахедами" по містах.

Як розповідав раніше у коментарі РБК-Україна військовий експерт Павло Нарожний, Росія змінила тактику обстрілів, і таким чином намагалась перевантажити українську ППО. Адже останніми днями фіксувались рекордні кількості дронів, які було запущено по Україні - кожної ночі понад 100 безпілотників.

Лише у ніч на 14 березня, за даними Повітряних сил, росіяни збавили темп та запустили всього 27 ударних дронів по типу "Шахед" та безпілотників імітаторів.

Коли була остання пауза в ударах

Попередня така пауза у дроновій атаці була ще у 2024 році, у ніч на 10 грудня. Тоді ймовірною причиною паузи називали погані погодні умови. Варто зауважити, що тоді декілька днів в Україні був густий туман. А він може значною мірою впливати на дальність і траєкторію польотів "Шахедів".

Перед цим пауза в обстрілах фіксувалась 14 жовтня. Однак, ймовірно, це було результатом успішного удару ЗСУ по складу з дронами під Єйськом.

Водночас, заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що Росія значно збільшила випуск дронів. Це дозволить їм застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів.