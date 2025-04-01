РФ знову атакує Україну дронами-камікадзе: де загроза ударів

Російські загарбники, після "паузи" минулої ночі, знову запустили ударні безпілотники у бік України для чергової повітряної атаки. Ввечері 1 квітня у низці областей оголосили тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та карту повітряної тривоги.

Військові спочатку інформували про загрозу атаки дронів противника для Миколаївської області.

Пізніше у Повітряних силах заявили, що була зафіксована група ворожих безпілотників в акваторії Чорного моря, яка рухалася в напрямку Одеської та Миколаївської областей.

Близько 23:40 військові попередили про загрозу дронів-камікадзе для Харківської області.

"Увага! Одеса - в районі міста ворожі БПЛА. Перебувайте в укриттях!" - йдеться в повідомленні Повітряних сил в Telegram о 23:08.

Зазначимо, що в одеських пабліках та моніторингових каналах писали про можливу роботу ППО в районі Одеси та області.

Пізніше військові додали, що ворожі дрони на Харківщині рухаються у бік Полтавської області.

О 00:07 (2 квітня) військові заявили, що ворожі БПЛА на півночі Полтавської області прямують у бік Дніпропетровської області.

О 00:18 у Повітряних силах заявили, що був зафіксований рух БПЛА противника в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

Оновлено: на Запоріжжі є загиблий

Пізні ввечері глава Запорізької ОВА Іван Федоров розповів, що, за попередніми даними, в результаті удару ворожого БПЛА по прифронтовій громаді Запорізької області загинула людина.

"Держава-терорист Росія вкотре б'є по цивільній інфраструктурі і вбиває мирних українців", - написав чиновник у своєму Telegram.

Дронові удари РФ по Україні

Нагадаємо, що російські окупанти активно застосовують ударні безпілотники, зокрема іранського виробництва типу "Шахед" (росармія маркує їх як "Гєрань") для обстрілів міст та селищ в Україні.

Варто зауважити, що нещодавно російські терористи стали використовувати тактику масованих точкових атак по території України. Росіяни хочуть перевантажити українську ППО, пояснювали українські захисники.

Додамо, на початку березня заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький розповів, що РФ значно збільшила випуск дронів. Він додав, що це дозволить ворогу застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів.

При цьому минулої ночі противник, вперше з грудня минулого року, не застосовував дрони-камікадзе для повітряних ударів. Як розповів у коментарі РБК-Україна військовий експерт Павло Нарожний, противник хоче перевантажити українську ППО.

1 квітня військовий експерт Іван Ступак розповів РБК-Україна, чому росармія вперше за місяці не запускала "Шахеди" минулої ночі.