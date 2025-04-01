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На Запоріжжі через атаку БПЛА загинула людина

Вівторок 01 квітня 2025 23:44
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На Запоріжжі через атаку БПЛА загинула людина Фото: в Запорізькій області через удар дронів загинула людина (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В одній з громад Запорізької області через російську повітряну атаку сьогодні ввечері, 1 квітня, загинула людина. Ворог вдарив по цивільній інфраструктурі в населеному пункті.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал керівника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За словами чиновника, ворогом була атакована громада, розташована недалеко від зони бойового зіткнення в регіоні.

"Загинула людина. Такими є попередні наслідки удару ворожого дрону по прифронтовій громаді Запорізької області", - розповів глава ОВА.

Він також додав, що РФ "вкотре б'є по цивільній інфраструктурі та вбиває мирних українців".

Зазначимо, що близько пів на дев'яту вечора глава ОВА заявив про повітряну тривогу у громадах Запорізької області - крім міста Запоріжжя. Та закликав місцевих мешканців перебувати в укриттях.

Пізніше повітряна тривога була також оголошена й для міста Запоріжжя, вона тривала в обласному центрі близько пів години.

Атака "Шахедів"

Як повідомлялося раніше, 1 квітня ввечері російські загарбники запустили ударні безпілотники у бік України. Ця атака відбулася після "паузи" у використанні "Шахедів" з боку ворога минулої ночі.

Додамо, у коментарі РБК-Україна військовий експерт Іван Ступак розповів, чому війська РФ вперше за місяці не запускали "Шахеди" минулої ночі.

Що стосується сьогоднішнього вечора, то фіксувався рух дронів-камікадзе з південного та північного напрямків. У низці областей на тлі загрози атаки "Шахедів" була оголошена повітряна тривога.

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Запорізька область Атака дронів
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