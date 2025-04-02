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Россияне массированно ударили по Харькову дронами, произошел пожар и есть пострадавшие

Харьков, Среда 02 апреля 2025 00:36
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Россияне массированно ударили по Харькову дронами, произошел пожар и есть пострадавшие Фото: в Харькове произошел пожар из-за вражеского обстрела (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Харькове прогремели взрывы в ночь на 2 апреля во время вражеской воздушной атаки. Российские захватчики ударили по городу беспилотниками.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и Харьковского городского голову Игоря Терехова.

Глава ОВА проинформировал о взрывах в Харькове в 00:19. Перед этим в Воздушных силах ВСУ фиксировали движение ударных беспилотников врага в Харьковской области.

Позже чиновник рассказал, что в Харькове снова прогремели взрывы.

Мэр Харькова Терехов говорит, что враг атаковал город с помощью БПЛА, и "визуально наблюдается пожар в Холодногорском районе города".

Местные власти призвали жителей Харькова находиться в укрытиях, поскольку дроновая атака продолжается, и над Харьковом фиксируют вражеские беспилотники.

Отметим, что в харьковских пабликах писали о более десяти взрывов, которые были слышны в районе города.

"Внимание! Новые группы вражеских БПЛА на Харьковщине движутся в южном направлении... Внимание! Харьков - в районе города вражеские БПЛА. Находитесь в укрытиях!" - говорится в публикации Воздушных сил в Telegram.

"Харьков под массированной атакой вражеских дронов. В городе раздалось по меньшей мере 15 взрывов", - рассказал глава ОВА в 00:49.

Он отметил, что угроза вражеских ударов для города сохраняется.

Около часа ночи руководитель ОВА рассказал, что в Харькове, предварительно, без пострадавших из-за ударов БПЛА противника. Он добавил, что последствия атаки "проверяют профильные службы".

Обновлено: в городе есть пострадавшие, среди них ребенок

Как уточнил позже мэр города, появились данные о двух пострадавших в Харькове, и среди них есть ребенок.

По его словам, всего по Харькову было совершено врагом 12 ударов БПЛА - все по Холодногорскому району.

Обновлено: фото последствий и данные о пожарах

Позже глава ОВА показал в сети фото последствий дронового удара по Холодногорскому району Харькова.

"В результате ударов БПЛА типа "Шахед" произошло попадание в частный дом. Также в результате обстрела горит кровля 4-этажного здания на площади 1000 м.кв. и здание на площади 500 м.кв.", - рассказал Синегубов.

По его словам, предварительно - без пострадавших. Также он добавил, что "профильные службы работают на месте".

Россияне массированно ударили по Харькову дронами, произошел пожар и есть пострадавшие

Последствия дронового удара по Харькову ночью 2 апреля (фото: t.me/synegubov)

Обновлено: уточнены данные о пострадавших

Мэр Харькова Терехов рассказал, что количество пострадавших из-за атаки БПЛА возросло до 3-х человек.

Глава ОВА Синегубов уточнил, что это 48-летняя женщина, 9-месячный мальчик и 40-летняя женщина.

"Медики оказывают всю необходимую помощь", - сообщил чиновник.

Ночной удар дронами

Ранее сообщалось, что вечером 1 апреля войска РФ снова запустили дроны-камикадзе в направлении Украины. Эта атака произошла после "паузы" в использовании "Шахедов" со стороны противника прошлой ночью.

Вечером во вторник фиксировалось движение дронов-камикадзе с южного и северного направлений. В ряде областей на фоне угрозы атаки "Шахедов" была объявлена воздушная тревога.

Позже стало известно, что в одной из прифронтовых громад Запорожской области из-за вражеского удара БПЛА погиб человек.

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Харьков Взрывы Атака дронов
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