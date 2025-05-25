Росіяни вдарили по Харкову дронами, є пожежа через атаку

Ворожі ударні БПЛА фіксувалися у Харківській області ще з вечора напередодні. У Повітряних силах заявляли про рух дронів-камікадзе противника, зокрема, у бік міста Харків.

О 01:37 Харківський міський голова розповів про вибух у місті на тлі дронової атаки.

Згодом він повідомив про другий та третій вибух. Мешканців просили бути обережними та не залишати укриття до відбою повітряної тривоги.

"Третій удар ворожим БПЛА по місту! Поблизу Харкова досі перебувають ворожі БПЛА. Залишайтеся в укриттях. Безпека - понад усе!, - йдеться в заяві мера в Telegram.

Також він розповів, що з'явилась інформація "про пожежу на місці одного з прильотів".

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов в мережі розповів, що місто Харків "під атакою ворожих безпілотників".

"В місті пролунала серія вибухів. Залишайтесь в безпечних місцях до відбою!". - написав він в Telegram.

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Як пізніше розповів Терехов, у Харкові, за попередніми даними, були "прильоти" в Основ'янському, Новобаварському та Шевченківському районах.

Міський голова розповів, що в Основ'янському районі "постраждало цивільне підприємство".

"На місцях влучань працюють екстрені служби. Загроза для міста зберігається — в області перебуває велика кількість ворожих БПЛА", - додав він.

Атака "Шахедів" вночі

Нагадаємо, напередодні ввечері був зафіксований запуск з боку російських окупантів дронів-камікадзе у бік України. Ворожі ударні БПЛА заходили у повітряний простір з північного та південного напрямків. Повідомлялося про роботу ППО у Київській та Запорізькій областях.

Крім того, на тлі дронової атаки в Одесі пробували вибухи, в місті розпочалась робота ППО.

Також серія вибухів була у Києві через масовану атаку ударних БПЛА ворога. У столиці в результаті обстрілу пошкоджена житлова п'ятиповерхівка у Голосіївському районі, сталася пожежа.

Крім того, у Миколаєві пролунала серія вибухів через ворожу атаку із застосуванням дронів-камікадзе цієї ночі.