Росіяни вдарили по Харківському району, є загиблий

Обстріл Харкова та області

4 квітня загарбники РФ атакували Харків дронами "Шахед". Декілька БПЛА пошкодили приватні та багатоквартирні будинки. Під час повторного удару, загинули троє рятувальників, що займалися ліквідацією наслідків попереднього "прильоту". Наразі відомо про 12 поранених та 4 загиблих через атаку РФ на Харків. Крім того, в Харківській області пошкоджено енергооб'єкт.

Вже вдень у Харкові знову повідомили про вибухи. У районі Харкова було чути їх відразу два. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.

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