Россияне ударили по Харьковскому району, есть погибший

Обстрел Харькова и области

4 апреля захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Во время повторного удара, погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущего "прилета". На данный момент известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки по Харькову. Кроме того, в Харьковской области поврежден энергообъект.

Уже днем в Харькове снова сообщили о взрывах. В районе Харькова было слышно их сразу два. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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