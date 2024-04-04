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Россияне ударили по Харьковскому району, есть погибший

Фото: РФ ударила по Харьковскому району 4 апреля (facebook com)
Автор: Наталия Гурковская

Во время взрывов, прогремевших в районе Харькова днем, 4 апреля, российские войска ударили по Харьковскому району. Погиб мужчина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, полицию Харьковской области.

Так, в 12:47 оккупанты ударили по Харьковскому району между населенными пунктами.

"В результате удара погиб гражданский мужчина, находившийся при ударе в тракторе. Данные устанавливаются", - отметил Синегубов.

По данным полиции Харьковской области, еще один человек с осколочными ранениями доставлен в больницу.

Обстрел Харькова и области

4 апреля захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Во время повторного удара, погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущего "прилета". На данный момент известно о 12 раненых и 4 погибших из-за атаки по Харькову. Кроме того, в Харьковской области поврежден энергообъект.

Уже днем в Харькове снова сообщили о взрывах. В районе Харькова было слышно их сразу два. В регионе была объявлена воздушная тревога.

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Харьков