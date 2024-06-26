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Росіяни вдарили по гуманітарному штабу у Херсоні: постраждали п'ятеро людей

Фото: росіяни вдарили по гуманітарному штабу у Херсоні (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 26 червня завдали удару по гуманітарному штабу у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської обласної військової адміністрації.

"Російські військові вкотре атакували Херсон. Внаслідок ворожого удару пошкоджено приміщення гуманітарного штабу, а також три автомобілі", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, постраждали пʼятеро чоловіків. У них діагностували контузії.

Потерпілі самостійно звернулися до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу.

 

 

Обстріли Херсона

Після того, як українські війська звільнили правобережжя Херсонської області, росіяни щодня завдають ударів по Херсону.

Так, 20 червня російська армія завдала удару по Херсону і пошкодила енергообладнання. Через це в місті були проблеми зі світлом та водою.

А в ніч на 19 червня російські війська завдали ударів по житлових кварталах Херсона. Зокрема, була атакована лікарня та поранена одна людина.

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