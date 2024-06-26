Росіяни вдарили по гуманітарному штабу у Херсоні: постраждали п'ятеро людей

Обстріли Херсона

Після того, як українські війська звільнили правобережжя Херсонської області, росіяни щодня завдають ударів по Херсону.

Так, 20 червня російська армія завдала удару по Херсону і пошкодила енергообладнання. Через це в місті були проблеми зі світлом та водою.

А в ніч на 19 червня російські війська завдали ударів по житлових кварталах Херсона. Зокрема, була атакована лікарня та поранена одна людина.

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