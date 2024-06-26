Россияне ударили по гуманитарному штабу в Херсоне: пострадали пять человек

"Российские военные в очередной раз атаковали Херсон. В результате вражеского удара повреждены помещения гуманитарного штаба, а также три автомобиля", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, пострадали пятеро мужчин. У них диагностировали контузии.

Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.