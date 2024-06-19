ua en ru
Ср, 19 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Херсоні всю ніч лунали вибухи: окупанти обстріляли лікарню, почались пожежі

Херсон, Середа 19 червня 2024 11:58
UA EN RU
В Херсоні всю ніч лунали вибухи: окупанти обстріляли лікарню, почались пожежі Фото: РФ обстріляла Херсон 19 червня, є поранена (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на 19 червня у Херсоні лунали вибухи, російські війська наносили удари по житловим кварталам. Зокрема, атакована лікарня, є поранена.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Всю ніч російські окупаційні війська крили вогнем житлові квартали Херсона. Били по домівках людей. Подекуди на місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці", - розповів він.

У Херсоні почалися пожежі через обстріли 19 червня (t.me/mvs_ukraine)

Також "прилетіло" по одній з лікарень, внаслідок чого пошкоджено гараж, дві автівки "швидкої" та вікна в одному з медичних корпусів.

Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні 19 червня (t.me/khersonskaODA)

До того ж, за даними голови ОВА, у власній оселі постраждала 44-річна херсонка.

"З легкими травмами її доставили до лікарні, де в потерпілої діагностували уламкове поранення живота", - додав Прокудін.

Обстріли Херсона

Російські війська постійно обстрілюють Херсон, звільнений від окупації ще восени 2022 року. Найчастіше росіяни б'ють по місту із лівобережної частини Херсонської області, яка залишається захопленою з лютого 2022 року.

Зазначимо, що обстріл лікарні у Херсоні відбувається не вперше. Наприклад, російські війська обстріляли у Херсоні лікарню і у січні. Тоді було поранено двох медиків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна в Україні
NEWS
F-16 для України. Хто та коли може передати Україні перші літаки
F-16 для України. Хто та коли може передати Україні перші літаки
DAILY
Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Посол Естонії Аннелі Кольк: Важлива не лише повна перемога України, а й поразка Росії