В Херсоні всю ніч лунали вибухи: окупанти обстріляли лікарню, почались пожежі
В ніч на 19 червня у Херсоні лунали вибухи, російські війська наносили удари по житловим кварталам. Зокрема, атакована лікарня, є поранена.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Всю ніч російські окупаційні війська крили вогнем житлові квартали Херсона. Били по домівках людей. Подекуди на місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці", - розповів він.
У Херсоні почалися пожежі через обстріли 19 червня (t.me/mvs_ukraine)
Також "прилетіло" по одній з лікарень, внаслідок чого пошкоджено гараж, дві автівки "швидкої" та вікна в одному з медичних корпусів.
Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні 19 червня (t.me/khersonskaODA)
До того ж, за даними голови ОВА, у власній оселі постраждала 44-річна херсонка.
"З легкими травмами її доставили до лікарні, де в потерпілої діагностували уламкове поранення живота", - додав Прокудін.
Обстріли Херсона
Російські війська постійно обстрілюють Херсон, звільнений від окупації ще восени 2022 року. Найчастіше росіяни б'ють по місту із лівобережної частини Херсонської області, яка залишається захопленою з лютого 2022 року.
Зазначимо, що обстріл лікарні у Херсоні відбувається не вперше. Наприклад, російські війська обстріляли у Херсоні лікарню і у січні. Тоді було поранено двох медиків.
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