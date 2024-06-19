В Херсоні всю ніч лунали вибухи: окупанти обстріляли лікарню, почались пожежі

В ніч на 19 червня у Херсоні лунали вибухи, російські війська наносили удари по житловим кварталам. Зокрема, атакована лікарня, є поранена.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Всю ніч російські окупаційні війська крили вогнем житлові квартали Херсона. Били по домівках людей. Подекуди на місцях ударів виникли пожежі, які оперативно ліквідували вогнеборці", - розповів він.

У Херсоні почалися пожежі через обстріли 19 червня (t.me/mvs_ukraine)

Також "прилетіло" по одній з лікарень, внаслідок чого пошкоджено гараж, дві автівки "швидкої" та вікна в одному з медичних корпусів.

Наслідки обстрілу лікарні у Херсоні 19 червня (t.me/khersonskaODA)

До того ж, за даними голови ОВА, у власній оселі постраждала 44-річна херсонка.

"З легкими травмами її доставили до лікарні, де в потерпілої діагностували уламкове поранення живота", - додав Прокудін.

