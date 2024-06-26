Росіяни вдарили по гуманітарному штабу у Херсоні: постраждали п'ятеро людей

Російські війська вдень 26 червня завдали удару по гуманітарному штабу у Херсоні. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської обласної військової адміністрації.

Потерпілі самостійно звернулися до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу.

За інформацією ОВА, постраждали пʼятеро чоловіків. У них діагностували контузії.

"Російські військові вкотре атакували Херсон. Внаслідок ворожого удару пошкоджено приміщення гуманітарного штабу, а також три автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Обстріли Херсона

Після того, як українські війська звільнили правобережжя Херсонської області, росіяни щодня завдають ударів по Херсону.

Так, 20 червня російська армія завдала удару по Херсону і пошкодила енергообладнання. Через це в місті були проблеми зі світлом та водою.

А в ніч на 19 червня російські війська завдали ударів по житлових кварталах Херсона. Зокрема, була атакована лікарня та поранена одна людина.

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