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Россияне ударили по гуманитарному штабу в Херсоне: пострадали пять человек

Херсон, Среда 26 июня 2024 15:50
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Россияне ударили по гуманитарному штабу в Херсоне: пострадали пять человек Фото: россияне ударили по гуманитарному штабу в Херсоне (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 26 июня нанесли удар по гуманитарном штабе в Херсоне. В результате атаки пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram Херсонской областной военной администрации.

"Российские военные в очередной раз атаковали Херсон. В результате вражеского удара повреждены помещения гуманитарного штаба, а также три автомобиля", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, пострадали пятеро мужчин. У них диагностировали контузии.

Пострадавшие самостоятельно обратились в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Обстрелы Херсона

После того, как украинские войска освободили правобережье Херсонской области, россияне ежедневно наносят удары по Херсону.

Так, 20 июня российская армия нанесла удар по Херсону и повредила энергооборудование. Поэтому в городе были проблемы со светом и водой.

А в ночь на 19 июня российские войска нанесли удары по жилым кварталам Херсона. В частности, была атакована больница и ранен один человек.

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