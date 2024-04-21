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Росіяни вдарили по газогону та агропідприємству у Херсонській області

Херсон, Неділя 21 квітня 2024 09:29
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Росіяни вдарили по газогону та агропідприємству у Херсонській області Фото: росіяни вдарили по газогону у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти обстріляли агропідприємство та газогін у Херсонській області. Витік газу перекрили, загрози вже немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.

За минулу добу російські війська обстріляли 20 населених пунктів та Херсон. Під ударом ворога були житлові квартали.

"Були зафіксовані влучання в навчальний заклад, заклад громадського харчування, агропромислове підприємство та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз вже немає", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок російських атак один житель Херсонської області отримав поранення.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, що Херсон та правобережна частина області були звільнені від російських окупантів восени 2022 року. Росіяни щоденно обстріляють регіон з авіації, дронів та артилерії.

Восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

Як зазначають українські військові, ЗСУ продовжують утримувати плацдарм у Кринках, бойова робота триває.

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