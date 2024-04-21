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Россияне ударили по газопроводу и агропредприятию в Херсонской области

Херсон, Воскресенье 21 апреля 2024 09:29
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Россияне ударили по газопроводу и агропредприятию в Херсонской области Фото: россияне ударили по газопроводу в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты обстреляли агропредприятие и газопровод в Херсонской области. Утечку газа перекрыли, угрозы уже нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 20 населенных пунктов и Херсон. Под ударом врага были жилые кварталы.

"Были зафиксированы попадания в учебное заведение, общепит, агропромышленное предприятие и газопровод. Утечка газа перекрыта, пожара и угроз уже нет", - говорится в сообщении.

В результате российских атак один житель Херсонской области получил ранения.

Ситуация в Херсонской области

Напомним, что Херсон и правобережная часть области были освобождены от российских оккупантов осенью 2022 года. Россияне ежедневно обстреливают регион из авиации, дронов и артиллерии.

Осенью 2023 стало известно, что наши воины закрепляются на левом берегу Херсонской области, в частности, на плацдарме в районе населенного пункта Крынки.

Как отмечают украинские военные, ВСУ продолжают удерживать плацдарм в Крынках, боевая работа продолжается.

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