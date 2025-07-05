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Росіяни вдарили FPV-дроном по Чернігівщині: поранено поштаря

Фото: Поштар постраждав від удару FPV-дроном на Чернігівщині (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Владислава Ткаченко

Росія атакувала прикордонне село на Чернігівщині. Поранено поштаря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

На Чернігівщині російські війська атакували прикордонне село Новгород-Сіверської громади FPV-дроном.

Унаслідок удару уламкових поранень зазнав 49-річний листоноша із Сумщини. На момент атаки він розвозив пошту.

 
Фото: Поштар постраждав від удару FPV-дроном на Чернігівщині (t.me/chernigivskaODA)

Чоловік госпіталізований, його автомобіль пошкоджено. Обстріл вівся з боку Росії.

Протягом минулої доби агресор здійснив 28 атак по 15 населених пунктах Чернігівської області. Росіяни застосовували артилерію, міномети, дрони-камікадзе та FPV-дрони.

Унаслідок ударів пошкоджені або зруйновані будинки, адміністративна будівля і господарські споруди в Новгород-Сіверській та Семенівській громадах.

Атака на Україну

Російські війська завдали масованого удару безпілотниками по місту Чугуїв на Харківщині. В результаті атаки постраждали 11 людей, серед них двоє дітей.

Крім того, РФ сьогодні вночі, 5 липня, атакували Україну ударними дронами. У Київській області ворожі безпілотники пошкодили школу, будинки та авто.

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