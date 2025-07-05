Росіяни вдарили FPV-дроном по Чернігівщині: поранено поштаря

Атака на Україну

Російські війська завдали масованого удару безпілотниками по місту Чугуїв на Харківщині. В результаті атаки постраждали 11 людей, серед них двоє дітей.

Крім того, РФ сьогодні вночі, 5 липня, атакували Україну ударними дронами. У Київській області ворожі безпілотники пошкодили школу, будинки та авто.

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