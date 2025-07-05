Россияне ударили FPV-дроном по Черниговской области: ранен почтальон

Атака на Украину

Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по городу Чугуев на Харьковщине. В результате атаки пострадали 11 человек, среди них двое детей.

Кроме того, РФ сегодня ночью, 5 июля, атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области вражеские беспилотники повредили школу, дома и авто.

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