Россияне ударили FPV-дроном по Черниговской области: ранен почтальон

Россия атаковала пограничное село на Черниговщине. Ранен почтальон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.
На Черниговщине российские войска атаковали пограничное село Новгород-Северской общины FPV-дроном.
В результате удара осколочные ранения получил 49-летний почтальон с Сумщины. На момент атаки он развозил почту.
Мужчина госпитализирован, его автомобиль поврежден. Обстрел велся со стороны России.
За прошедшие сутки агрессор совершил 28 атак по 15 населенным пунктам Черниговской области. Россияне применяли артиллерию, минометы, дроны-камикадзе и FPV-дроны.
В результате ударов повреждены или разрушены дома, административное здание и хозяйственные постройки в Новгород-Северской и Семеновской общинах.
Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по городу Чугуев на Харьковщине. В результате атаки пострадали 11 человек, среди них двое детей.
Кроме того, РФ сегодня ночью, 5 июля, атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области вражеские беспилотники повредили школу, дома и авто.
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