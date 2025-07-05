Росіяни вдарили FPV-дроном по Чернігівщині: поранено поштаря
Росія атакувала прикордонне село на Чернігівщині. Поранено поштаря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
На Чернігівщині російські війська атакували прикордонне село Новгород-Сіверської громади FPV-дроном.
Унаслідок удару уламкових поранень зазнав 49-річний листоноша із Сумщини. На момент атаки він розвозив пошту.
Чоловік госпіталізований, його автомобіль пошкоджено. Обстріл вівся з боку Росії.
Протягом минулої доби агресор здійснив 28 атак по 15 населених пунктах Чернігівської області. Росіяни застосовували артилерію, міномети, дрони-камікадзе та FPV-дрони.
Унаслідок ударів пошкоджені або зруйновані будинки, адміністративна будівля і господарські споруди в Новгород-Сіверській та Семенівській громадах.
Атака на Україну
Російські війська завдали масованого удару безпілотниками по місту Чугуїв на Харківщині. В результаті атаки постраждали 11 людей, серед них двоє дітей.
Крім того, РФ сьогодні вночі, 5 липня, атакували Україну ударними дронами. У Київській області ворожі безпілотники пошкодили школу, будинки та авто.
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