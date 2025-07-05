Россияне ударили FPV-дроном по Черниговской области: ранен почтальон

Фото: Почтальон пострадал от удара FPV-дроном на Черниговщине (t.me/chernigivskaODA)

Россия атаковала пограничное село на Черниговщине. Ранен почтальон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

На Черниговщине российские войска атаковали пограничное село Новгород-Северской общины FPV-дроном. В результате удара осколочные ранения получил 49-летний почтальон с Сумщины. На момент атаки он развозил почту. Фото: Почтальон пострадал от удара FPV-дроном на Черниговщине (t.me/chernigivskaODA) Мужчина госпитализирован, его автомобиль поврежден. Обстрел велся со стороны России. За прошедшие сутки агрессор совершил 28 атак по 15 населенным пунктам Черниговской области. Россияне применяли артиллерию, минометы, дроны-камикадзе и FPV-дроны. В результате ударов повреждены или разрушены дома, административное здание и хозяйственные постройки в Новгород-Северской и Семеновской общинах.