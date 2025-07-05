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Россияне ударили FPV-дроном по Черниговской области: ранен почтальон

Суббота 05 июля 2025 11:38
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Россияне ударили FPV-дроном по Черниговской области: ранен почтальон Фото: Почтальон пострадал от удара FPV-дроном на Черниговщине (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Владислава Ткаченко

Россия атаковала пограничное село на Черниговщине. Ранен почтальон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черниговской ОГА Вячеслава Чауса.

На Черниговщине российские войска атаковали пограничное село Новгород-Северской общины FPV-дроном.

В результате удара осколочные ранения получил 49-летний почтальон с Сумщины. На момент атаки он развозил почту.

Фото: Почтальон пострадал от удара FPV-дроном на Черниговщине (t.me/chernigivskaODA)

Мужчина госпитализирован, его автомобиль поврежден. Обстрел велся со стороны России.

За прошедшие сутки агрессор совершил 28 атак по 15 населенным пунктам Черниговской области. Россияне применяли артиллерию, минометы, дроны-камикадзе и FPV-дроны.

В результате ударов повреждены или разрушены дома, административное здание и хозяйственные постройки в Новгород-Северской и Семеновской общинах.

Атака на Украину

Российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по городу Чугуев на Харьковщине. В результате атаки пострадали 11 человек, среди них двое детей.

Кроме того, РФ сегодня ночью, 5 июля, атаковали Украину ударными дронами. В Киевской области вражеские беспилотники повредили школу, дома и авто.

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Черниговская область Война в Украине Российская Федерация
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