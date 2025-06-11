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Росіяни вдарили FPV-дроном по автомобілю на Запоріжжі, є поранені

Ілюстративне фото: у Запорізькій області російський БпЛА пошкодив автомобіль (facebook.com/Сергій Крук)
Автор: Валерій Савицький

Російські загарбники вдарили ударним безпілотником по автомобілю та поранили двох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Він зазначив, що росіяни атакували FPV-дроном цивільний автомобіль у селищі Малокатеринівка Запорізької області.

"Автівка пошкоджена. Двоє людей отримали поранення. Їм надається вся необхідна медична допомога", - написав Федоров.

Атаки на Запорізьку область

Останнім часом російські загарбники збільшили кількість атак у прифронтових населених пунктах Запорізької області.

Так, кілька днів тому агресори вдарили FPV-дроном по приватному будинку в селищі Приморське Степногірської громади. Внаслідок атаки було поранено літнього чоловіка.

Наприкінці травня російські терористи атакували дронами Запорізький район. Зруйновано приватні будинки й автомобіль.

Раніше окупанти пошкодили об'єкти енергетики Запорізької області. Тисячі жителів лишилися без електроенергії.

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