Росіяни вдарили FPV-дроном по автомобілю на Запоріжжі, є поранені

Атаки на Запорізьку область

Останнім часом російські загарбники збільшили кількість атак у прифронтових населених пунктах Запорізької області.

Так, кілька днів тому агресори вдарили FPV-дроном по приватному будинку в селищі Приморське Степногірської громади. Внаслідок атаки було поранено літнього чоловіка.

Наприкінці травня російські терористи атакували дронами Запорізький район. Зруйновано приватні будинки й автомобіль.

Раніше окупанти пошкодили об'єкти енергетики Запорізької області. Тисячі жителів лишилися без електроенергії.

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