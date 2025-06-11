RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россияне ударили FPV-дроном по автомобилю на Запорожье, есть раненые

Иллюстративное фото: в Запорожской области российский БпЛА повредил автомобиль (facebook.com/Сергей Крук)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики ударили ударным беспилотником по автомобилю и ранили двух человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОГА Ивана Федорова.

Он отметил, что россияне атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в поселке Малокатериновка Запорожской области.

"Автомобиль поврежден. Два человека получили ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Федоров.

Атаки на Запорожскую область

В последнее время российские захватчики увеличили количество атак в прифронтовых населенных пунктах Запорожской области.

Так, несколько дней назад агрессоры ударили FPV-дроном по частному дому в поселке Приморское Степногорской громады. В результате атаки был ранен пожилой мужчина.

В конце мая российские террористы атаковали дронами Запорожский район. Разрушены частные дома и автомобиль.

Ранее оккупанты повредили объекты энергетики Запорожской области. Тысячи жителей остались без электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеЗапорожская область