Россияне ударили FPV-дроном по автомобилю на Запорожье, есть раненые

Атаки на Запорожскую область

В последнее время российские захватчики увеличили количество атак в прифронтовых населенных пунктах Запорожской области.

Так, несколько дней назад агрессоры ударили FPV-дроном по частному дому в поселке Приморское Степногорской громады. В результате атаки был ранен пожилой мужчина.

В конце мая российские террористы атаковали дронами Запорожский район. Разрушены частные дома и автомобиль.

Ранее оккупанты повредили объекты энергетики Запорожской области. Тысячи жителей остались без электроэнергии.

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