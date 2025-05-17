Росія знову б'є по енергетиці: у Запорізькій області без світла понад 6000 абонентів

Російська армія завдала ударів по енергетичній інфраструктурі Запорізької області. Без електроенергії перебуває 6000 абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня ворог атакував енергетичну та іншу інфраструктури Запоріжжя. Через атаку десятки тисяч жителів залишилися без світла, але енергетики дуже швидко все відновили.

Він уточнив, що енергетики почнуть ліквідацію наслідків, як тільки дозволить безпекова ситуація.

"Таким чином, внаслідок ворожих ударів без світла на підконтрольній Україні території залишається понад 6 тисяч абонентів, половина - протягом довгого часу," - написав він.

За словами Федорова, у прифронтових населених пунктах знеструмлено через російську атаку без електропостачання перебуває майже 3000 абонентів.

Атака РФ по Запоріжжю

Також ми писали, що ввечері 6 травня росіяни атакували Запоріжжя ударними дронами "Шахед". Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі, під завалами перебувають люди.

Згодом стало відомо, що у ніч на 6 травня російські терористи запустили проти України 136 ударних безпілотних літальних апаратів та дронів-імітаторів з шести напрямків.

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