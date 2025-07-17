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Росіяни вдарили FPV-дроном по авто швидкої в Куп'янську: постраждали медики

Четвер 17 липня 2025 01:51
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Росіяни вдарили FPV-дроном по авто швидкої в Куп'янську: постраждали медики Фото: пошкоджене авто швидкої допомоги (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Едуард Ткач

Вчора, 16 липня, війська РФ щонайменше двічі атакували Куп'янськ Харківської області FPV-дронами. Перший раз удар був по авто швидкої допомоги, другий раз було пошкоджено будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.

Зокрема, за даними слідства, росіяни приблизно о 8:00 поцілили FPV-дроном в автомобіль екстреної швидкої допомоги.

"Транспортний засіб пошкоджено. Постраждали двоє медиків - чоловіки віком 53 та 59 років. Вони відмовилися від госпіталізації", - йдеться у повідомленні.

Росіяни вдарили FPV-дроном по авто швидкої в Куп'янську: постраждали медикиФото: пошкоджене авто швидкої допомоги (t.me/prokuratura_kharkiv)

Крім того, приблизно о 13:25 місто атакував ще один FPV-дрон. Внаслідок атаки пошкоджено будинок. Також відомо, що 53-річний чоловік отримав вибухове поранення.

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - резюмували в прокуратурі.

Обстріл Куп'янська

Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють місто Куп'янськ, використовуючи дрони, авіабомби, артилерію та реактивні системи залпового вогню.

У зв'язку з цим у місті багато руйнувань. Зокрема, наприкінці травня начальник Куп'янської ДВА Андрій Бєсєдін повідомив, що Куп'янськ уже на 90% знищений або пошкоджений.

"Вони застосовують (зброю - ред.) саме безпосередньо по центральних частинах населених пунктів, (що несе - ред.) загрозу звичайним жителям, які залишаються незважаючи ні на що в Куп'янську. І ще більше несе загрозу тим людям, які забезпечують життєдіяльність нашої громади", - сказав він.

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