Росіяни вдарили FPV-дроном по авто швидкої в Куп'янську: постраждали медики
Вчора, 16 липня, війська РФ щонайменше двічі атакували Куп'янськ Харківської області FPV-дронами. Перший раз удар був по авто швидкої допомоги, другий раз було пошкоджено будинок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Харківської обласної прокуратури.
Зокрема, за даними слідства, росіяни приблизно о 8:00 поцілили FPV-дроном в автомобіль екстреної швидкої допомоги.
"Транспортний засіб пошкоджено. Постраждали двоє медиків - чоловіки віком 53 та 59 років. Вони відмовилися від госпіталізації", - йдеться у повідомленні.
Фото: пошкоджене авто швидкої допомоги (t.me/prokuratura_kharkiv)
Крім того, приблизно о 13:25 місто атакував ще один FPV-дрон. Внаслідок атаки пошкоджено будинок. Також відомо, що 53-річний чоловік отримав вибухове поранення.
"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - резюмували в прокуратурі.
Обстріл Куп'янська
Зазначимо, що росіяни регулярно обстрілюють місто Куп'янськ, використовуючи дрони, авіабомби, артилерію та реактивні системи залпового вогню.
У зв'язку з цим у місті багато руйнувань. Зокрема, наприкінці травня начальник Куп'янської ДВА Андрій Бєсєдін повідомив, що Куп'янськ уже на 90% знищений або пошкоджений.
"Вони застосовують (зброю - ред.) саме безпосередньо по центральних частинах населених пунктів, (що несе - ред.) загрозу звичайним жителям, які залишаються незважаючи ні на що в Куп'янську. І ще більше несе загрозу тим людям, які забезпечують життєдіяльність нашої громади", - сказав він.
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