Ситуація критична: 90% міста Куп'янськ вже знищено
Станом на сьогодні місто Куп'янськ, що в Харківській області, знищено або пошкоджено вже на 90%.
Про це заявив начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми - Україна".
Він зазначив, що ситуація в громаді вже не просто складна, а критична. Це пов'язано з тим, что російські окупанти атакують Куп'янськ та громаду КАБами, артилерією, реактивними системами залпового вогню та FPV-дронами на оптоволокні.
"Вони застосовують (зброю - ред.) саме безпосередньо по центральним частинам населених пунктів, (що несе - ред.) загрозу звичайним мешканцям, які залишаються попри все в Куп'янську. І ще більше несе загрозу тим людям, які забезпечують життєдіяльність нашої громади", - розповів Беседін.
Зокрема, вчора ворог вдарив авіабомбою, а після цього відразу з РЗСВ. Внаслідок атаки загинули два комунальними.
"Це жахливі втрати наших людей, наших колег, (хлопців і дівчат на передовій, які віддають своє життя - ред.) для того, щоб Куп'янськ дійсно жив і був нескореним, незламним. Але з кожним днем все важче й важче, і нажаль на сьогодні 90% міста вже зруйновано або пошкоджено", - резюмував глава Куп'янської МВА.
Нагадаємо, тиждень тому Бєсєдін заявив, що в Куп'янську через постійні удари РФ довелося закрити єдину лікарню в місті. Тільки за 14 травня окупанти випустили по громаді 18 КАБів.
"На жаль, не припиняються обстріли, гине цивільне населення. 18 керованих авіаційних бомб ворог скинув на територію громади вчора, з них одна - півторатонна. Велика кількість руйнувань: понад 60 приватних будинків знищено або пошкоджено, багатоквартирні будинки, об'єкти критичної інфраструктури", - повідомляв він.
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