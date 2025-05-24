Ситуація критична: 90% міста Куп'янськ вже знищено

Станом на сьогодні місто Куп'янськ, що в Харківській області, знищено або пошкоджено вже на 90%.

Про це заявив начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Ми - Україна".

Він зазначив, що ситуація в громаді вже не просто складна, а критична. Це пов'язано з тим, что російські окупанти атакують Куп'янськ та громаду КАБами, артилерією, реактивними системами залпового вогню та FPV-дронами на оптоволокні.

"Вони застосовують (зброю - ред.) саме безпосередньо по центральним частинам населених пунктів, (що несе - ред.) загрозу звичайним мешканцям, які залишаються попри все в Куп'янську. І ще більше несе загрозу тим людям, які забезпечують життєдіяльність нашої громади", - розповів Беседін.

Зокрема, вчора ворог вдарив авіабомбою, а після цього відразу з РЗСВ. Внаслідок атаки загинули два комунальними.

"Це жахливі втрати наших людей, наших колег, (хлопців і дівчат на передовій, які віддають своє життя - ред.) для того, щоб Куп'янськ дійсно жив і був нескореним, незламним. Але з кожним днем все важче й важче, і нажаль на сьогодні 90% міста вже зруйновано або пошкоджено", - резюмував глава Куп'янської МВА.