Россияне ударили FPV-дроном по авто скорой в Купянске: пострадали медики

Вчера, 16 июля, войска РФ по меньшей мере дважды атаковали Купянск Харьковской области FPV-дронами. Первый раз удар был по авто скорой помощи, второй раз был поврежден дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Харьковской областной прокуратуры.

В частности, по данным следствия, россияне примерно в 8:00 попали FPV-дроном в автомобиль экстренной скорой помощи.

"Транспортное средство повреждено. Пострадали двое медиков - мужчины в возрасте 53 и 59 лет. Они отказались от госпитализации", - говорится в сообщении.

Фото: поврежденное авто скорой помощи (t.me/prokuratura_kharkiv)

Кроме того, примерно в 13:25 город атаковал еще один FPV-дрон. В результате атаки поврежден дом. Также известно, что 53-летний мужчина получил взрывное ранение.

"Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - резюмировали в прокуратуре.