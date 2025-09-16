Росіяни вдарили по фермерському господарству на Миколаївщині: загинув тракторист

Повітряні атаки РФ

В ніч на 16 вересня армія Росії знову запустила в напрямку України дрони "Шахед".

У Києві вдруге оголосили повітряну тривогу, на околицях міста було чути вибухи через роботу ППО.

Близько півночі військові агресора обстріляли Запоріжжя. У місті сталися пожежі, пошкоджені будинки, є загиблий і поранені серед жителів.

Також ввечері 14 вересня агресор вдарив авіабомбами по Краматорську. Внаслідок обстрілу постраждали 19 людей.