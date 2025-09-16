UA

Росіяни вдарили по фермерському господарству на Миколаївщині: загинув тракторист

Фото: у Миколаївській області постраждало фермерське господарство (facebook,com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи обстріляли фермерське господарство у Миколаївській області. Внаслідок атаки загинув водій трактору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма.

Він зазначив, що декілька годин тому росіяни атакували фермерське господарство у Чорноморській громаді Миколаївської області.

"Під час роботи в полі загинув чоловік, водій трактору. Це була цілеспрямована атака по цивільним, мразоти точно розуміли куди бʼють", - зазначив Кім.

Повітряні атаки РФ

В ніч на 16 вересня армія Росії знову запустила в напрямку України дрони "Шахед".

У Києві вдруге оголосили повітряну тривогу, на околицях міста було чути вибухи через роботу ППО.

Близько півночі військові агресора обстріляли Запоріжжя. У місті сталися пожежі, пошкоджені будинки, є загиблий і поранені серед жителів.

Також ввечері 14 вересня агресор вдарив авіабомбами по Краматорську. Внаслідок обстрілу постраждали 19 людей.

