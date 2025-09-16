Россияне ударили по фермерскому хозяйству на Николаевщине: погиб тракторист

Воздушные атаки РФ

В ночь на 16 сентября армия России снова запустила в направлении Украины дроны "Шахед".

В Киеве во второй раз объявили воздушную тревогу, в окрестностях города были слышны взрывы из-за работы ПВО.

Около полуночи военные агрессора обстреляли Запорожье. В городе вспыхнули пожары, повреждены дома, есть погибший и раненые среди жителей.

Также вечером 14 сентября агрессор ударил авиабомбами по Краматорску. В результате обстрела пострадали 19 человек.