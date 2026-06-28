Росіяни вдарили по фармзаводу "Дарниця" у Києві

"З міркувань безпеки та до завершення роботи компетентних служб ми не коментуємо деталі щодо характеру пошкоджень чи наслідків", - написала Загорій у Facebook.

За її словами, загиблих і постраждалих серед працівників немає, а завод продовжить свою роботу.