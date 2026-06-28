Россияне ударили по фармзаводу "Дарница" в Киеве

Во время ночной атаки России на Киев 28 июня пострадала фармацевтическая компания "Дарница".
Как передает РБК-Украина , об этом сообщила член стратегического совета "Дарницы" Екатерина Загорий.
"Из соображений безопасности и до завершения работы компетентных служб мы не комментируем детали характера повреждений или последствий", - написала Загорий в Facebook.
По ее словам, погибших и пострадавших среди работников нет, а завод продолжит работу.
Напомним, в ночь на 28 июня российские войска запустили несколько баллистических ракет в направлении Киева. В столице раздавались взрывы.
В частности, в Дарницком районе Киева по нескольким адресам из-за атаки РФ возникли пожары. Один человек пострадал.
Еще один пожар возник возле жилого дома, а по другому адресу горело СТО. Также горело нежилое здание.
В ночь на 28 июня Россия атаковала Украину противокорабельными и баллистическими ракетами, а также 142 ударными дронами. Силам ПВО удалось сбить большинство враждебных целей.
В то же время, зафиксировано попадание ракеты и 14 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.