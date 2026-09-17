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Росіяни вдарили по "Епіцентру" у Харкові, постраждала жінка (фото, відео)

13:37 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни вдарили по "Епіцентру" у Харкові (t.me/prokuratura_kharkiv)

Російські окупанти вранці 17 вересня ударили реактивним дроном по торговельному центу "Епіцентр" у Харкові. Постраждала працівниця ТЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 17 вересня близько 09:50 російські військові атакували із застосуванням ударного безпілотного літального апарата торговельний центр в Основʼянському районі Харкова.

За попередніми даними, ворог застосував реактивний дрон "Герань-4".

Внаслідок удвру постраждала 65-річна працівниця ТЦ. Медики діагностували у жінки гостру реакцію на стрес.

Фото: наслідки удару РФ по "Епіцентру" у Харкові (t.me/prokuratura_kharkiv)

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Атаки на Харків

Нагадаємо, вранці 17 вересня російські загарбники атакували торговельний центр у Харкові. Реактивним дроном був атакований ТЦ в Основ'янському районі міста.

Окрім того, сьогодні вночі стало відомо, що росіяни розтрощили вокзал у Харківській області.

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ХарківВійна в УкраїніАтака дронів