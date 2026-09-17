Росіяни вдарили по "Епіцентру" у Харкові, постраждала жінка (фото, відео)

Атаки на Харків

Нагадаємо, вранці 17 вересня російські загарбники атакували торговельний центр у Харкові. Реактивним дроном був атакований ТЦ в Основ'янському районі міста.

Окрім того, сьогодні вночі стало відомо, що росіяни розтрощили вокзал у Харківській області.