Россияне ударили по "Эпицентру" в Харькове, пострадала женщина (фото, видео)

По данным следствия, 17 сентября около 9:50 российские военные атаковали с применением ударного беспилотного летательного аппарата торговый центр в Основянском районе Харькова.

По предварительным данным, враг применил реактивный дрон "Герань-4".

В результате удвра пострадала 65-летняя работница ТЦ. Медики диагностировали у женщины острую реакцию на стресс.

Фото: последствия удара РФ по "Эпицентру" в Харькове (t.me/prokuratura_kharkiv)

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).