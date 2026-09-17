RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне ударили по "Эпицентру" в Харькове, пострадала женщина (фото, видео)

13:37 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне ударили по "Эпицентру" в Харькове (t.me/prokuratura_kharkiv)

Российские оккупанты утром 17 сентября ударили реактивным дроном по торговому центру "Эпицентр" в Харькове. Пострадала сотрудница ТЦ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, 17 сентября около 9:50 российские военные атаковали с применением ударного беспилотного летательного аппарата торговый центр в Основянском районе Харькова.

По предварительным данным, враг применил реактивный дрон "Герань-4".

В результате удвра пострадала 65-летняя работница ТЦ. Медики диагностировали у женщины острую реакцию на стресс.

Фото: последствия удара РФ по "Эпицентру" в Харькове (t.me/prokuratura_kharkiv)

При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Атаки на Харьков

Напомним, утром 17 сентября российские захватчики атаковали торговый центр в Харькове. Реактивным дроном был атакован ТЦ в Основянском районе города.

Кроме того, сегодня ночью стало известно, что россияне разбили вокзал в Харьковской области.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ХарьковВойна в УкраинеАтака дронов