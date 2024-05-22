Росіяни вдарили по енергооб'єктах Шостки і Конотопа, енергетики ліквідовують наслідки

Як уточнили в ОВА, противник завдав по енергооб'єктах у Шостці та Конотопі авіаційний удар, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

Наразі на місцях "прильотів" працюють всі необхідні служби. Наслідки атаки противника уточнюються.

Крім того, розповіли в адміністрації, триває робота щодо відновлення електропостачання, яке "було припинене через ворожий удар".

Атака "Шахедів" у ніч проти 22 травня

Нагадаємо, ввечері 21 травня російські загарбники запустили дрони-камікадзе по території України, повітряна тривога була оголошена в низці областей.

Близько опівночі, 22 травня, моніторингові групи писали, що БПЛА ворога прямували у бік Конотопа та Шостки Сумської області. Повідомлялося про вибухи там.

Крім того, стало відомо про вибух в Полтавському районі під час повітряної тривоги.