RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили по энергообъектам Шостки и Конотопа, энергетики ликвидируют последствия

Иллюстративное фото: войска РФ нанесли удары по егергообъектам Шостки и Конотопа (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские оккупанты этой ночью нанесли воздушные удары по городу Конотоп и Шостка Сумской области, под атаку попали энергетические объекты. В результате ударов в населенных пунктах есть обесточивание.

Как уточнили в ОВА, противник нанес по энергообъектам в Шостке и Конотопе авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед".

В настоящее время на местах "прилетов" работают все необходимые службы. Последствия атаки противника уточняются.

Кроме того, рассказали в администрации, продолжается работа по восстановлению электроснабжения, которое "было прекращено из-за вражеского удара".

Атака "Шахедов" в ночь на 22 мая

Напомним, вечером 21 мая российские захватчики запустили дроны-камикадзе по территории Украины, воздушная тревога была объявлена в ряде областей.

Около полуночи, 22 мая, мониторинговые группы писали, что БПЛА врага направлялись в сторону Конотопа и Шостки Сумской области. Сообщалось о взрывах там.

Кроме того, стало известно о взрыве в Полтавском районе во время воздушной тревоги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьКонотопВойна в УкраинеАтака дроновОтключение светаЭнергетики