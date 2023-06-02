Росіяни вдарили двома ракетами по Харківській області, - ОВА

Удар було зафіксовано близько о 17:05. Ворог запустив дві ракети, попередньо С-300 по лісовому масиву Зміївської громади Чугуївського району.

"Попередньо, без масштабних руйнувань та постраждалих. Інформація уточнюється", - додає Синєгубов.

Регулярні обстріли Харківської області

З початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, ворог регулярно завдає ударів по Харкову через його близькість до кордону. Окупанти атакують місто ракетами, часто зенітними С-300, які летять по балістичній траєкторії.

Наприклад, лише вчора, 1 червня, в регіону було зафіксовано 2 прильоти в Індустріальному районі Харкова. Ворог влучив по промисловому об'єкту внаслідок чого поранення отримала 63-річна жінка.