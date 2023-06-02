RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили двумя ракетами по Харьковской области, - ОВА

Фото: россияне ударили двумя ракетами по Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные нанесли очередной ракетный удар по Харьковской области. В результате обстрел, предварительно, никто из гражданских не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Удар был зафиксирован около 17:05. Враг запустил две ракеты, предварительно С-300 по лесному массиву Змиевской общины Чугуевского района.

"Предварительно, без масштабных разрушений и пострадавших. Информация уточняется", - добавляет Синегубов.

Регулярные обстрелы Харьковской области

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, враг регулярно наносит удары по Харькову из-за его близости к границе. Оккупанты атакуют город ракетами, часто зенитными С-300, летящими по баллистической траектории.

К примеру, только вчера, 1 июня, в регионе было зафиксировано 2 прилета в Индустриальном районе Харькова. Враг попал по промышленному объекту, в результате чего ранение получила 63-летняя женщина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеХарьков