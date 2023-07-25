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Росіяни вдарили по двох селах у Херсонській області: є загибла та поранена

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Херсонська область , Вівторок 25 липня 2023 14:36
Росіяни вдарили по двох селах у Херсонській області: є загибла та поранена Фото: росіяни вдарили по двох селах у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російській війська сьогодні вдень знову атакували Херсонську область. Під обстріл потрапили село Токарівка та Камишани. Внаслідок чого одна жінка загинула, інша - отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

Як повідомляється, внаслідок ворожого обстрілу Токарівки місцева жителька отримала травми несумісні з життям.

Також близько 13:00 російські війська вкрили вогнем село Камишани. Снаряди влучили в приватні будинки. Поранення дістала 58-річна жінка. Постраждалу доставили до лікарні. У неї численні забої та садна.

Обстріли Херсонської області

Російські окупанти регулярно обстрілюють правобережжя Херсонської області. Для атак вони, зокрема, використовують керовані авіаційні бомби та артилерію.

Так, 23 липня окупанти завдали удару по Херсонській області. Росіяни били по Одрадокам’янці. Влучили по житловій забудові. В результаті обстрілу поранення дістала 70-річна жінка.

У понеділок ввечері, 24 липня, російські війська вкотре атакували Херсонську область. Під артилерійський обстріл потрапило місто Берислав, дві жительки отримали поранення.

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