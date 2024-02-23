Росіяни вдарили дроном по житловому будинку в Одесі: є постраждалі

Він розповів, що росіяни вже другу ніч поспіль б'ють по Одеській області ударними безпілотниками.

"В результаті ворожих обстрілів виникло руйнування з подальшим займанням житлового будинку в Одесі. Поки що відомо про двох постраждалих. Поранених у тяжкому стані доставлено до лікарні", - уточнив Кіпер.

За його словами, на місці працюють усі відповідні служби.

Пошукові роботи та гасіння пожежі продовжуються. Під завалами можуть бути люди.

Місцеве видання "Думська" вже публікує відео з пожежею в Одесі.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, увечері російські окупанти вчергове запустили ударні дрони по Україні.

За інформацією Повітряних сил, ворожі безпілотники, зокрема, фіксували в Одеській області.

О 21:43 військові попереджали про "Шахед" над Одесою. Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях.

Варто зауважити, що в ніч проти 23 лютого росіяни також били по Одесі дронами. Було відомо про загиблих.

Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.