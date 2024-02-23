UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили дроном по житловому будинку в Одесі: є постраждалі

Ілюстративне фото: росіяни вдарили дроном по житловому будинку в Одесі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 23 лютого, увечері вдарили дроном по житловому будинку в Одесі. Двоє людей постраждали, вони у тяжкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера в Telegram і "Думську" в Telegram.

Він розповів, що росіяни вже другу ніч поспіль б'ють по Одеській області ударними безпілотниками.

"В результаті ворожих обстрілів виникло руйнування з подальшим займанням житлового будинку в Одесі. Поки що відомо про двох постраждалих. Поранених у тяжкому стані доставлено до лікарні", - уточнив Кіпер.

За його словами, на місці працюють усі відповідні служби.

Пошукові роботи та гасіння пожежі продовжуються. Під завалами можуть бути люди.

Місцеве видання "Думська" вже публікує відео з пожежею в Одесі.

 

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 23 лютого, увечері російські окупанти вчергове запустили ударні дрони по Україні.

За інформацією Повітряних сил, ворожі безпілотники, зокрема, фіксували в Одеській області.

О 21:43 військові попереджали про "Шахед" над Одесою. Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях.

Варто зауважити, що в ніч проти 23 лютого росіяни також били по Одесі дронами. Було відомо про загиблих.

Більш детально про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна Росії проти УкраїниДрониАтака дронів