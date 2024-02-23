RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне ударили дроном по жилому дому в Одессе: есть пострадавшие

Иллюстративное фото: россияне ударили дроном по жилому дому в Одессе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 23 февраля, вечером ударили дроном по жилому дому в Одессе. Два человека пострадали, они в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram и "Думскую" в Telegram.

Он рассказал, что россияне уже вторую ночь подряд бьют по Одесской области ударными беспилотниками.

"В результате вражеских обстрелов возникло разрушение с последующим возгоранием жилого дома в Одессе. Пока известно о двух пострадавших. Раненые в тяжелом состоянии доставлены в больницу", - уточнил Кипер. 

По его словам, на месте работают все соответствующие службы. 

Поисковые работы и тушение пожара продолжаются. Под завалами могут быть люди. 

Обновлено в 23:18

Позже стало известно, что в Одессе из-под завалов дома, куда попал "Шахед", достали еще одну пострадавшую. Глава ОВА Олег Кипер рассказал, что женщину в тяжелом состоянии везут в больницу.

"Она пробыла под завалами около двух часов. Поисковая операция продолжается", – добавил чиновник.

Местное издание "Думская" уже публикует видео с пожаром в Одессе. 

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 23 февраля, вечером российские оккупанты в очередной раз запустили ударные дроны по Украине. 

По информации Воздушных сил, вражеские беспилотники, в частности, фиксировали в Одесской области. 

В 21:43 военные предупреждали о "Шахеде" над Одессой. Местных жителей призывали находиться в укрытиях. 

Стоит заметить, что в ночь на 23 февраля россияне также били по Одессе дронами. Было известно о погибших. 

Более детально о последствиях - в материале РБК-Украина

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВойна России против УкраиныДрониАтака дронов